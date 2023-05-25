Van Büyükşehir Belediyesi öğrencileri bilim sergisi ile buluşturuyor

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VAN (AA) - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile açılan "Altın Çağ'da Bilim" sergisi ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Müzesinde açılan sergide, 7. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam medeniyetleri bilim insanlarının buluşları minyatür olarak tanıtılıyor.



20 Nisan'da ziyaretçiler kapılarını açan sergi, her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan çalışma kapsamında merkez ve kırsaldaki öğrenciler de belediyeye ait otobüslerle sergiye getiriliyor.

Sergiyi gezen öğrenciler büyük keyif aldıklarını ve birçok konuyu bu sayede öğrenme imkanı bulduklarını ifade etti.



Serginin haziran sonuna kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

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