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Üreme yolcuğundaki inci kefalleri akarsulara yumurtalarını bırakmaya başladı

AA

Üreme yolcuğundaki inci kefalleri akarsulara yumurtalarını bırakmaya başladı

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, üreme döneminde de suyun akışının tersine doğru yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri yumurtalarını bırakmaya başladı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz döneminde Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefallerinin göç yolculuğu sürüyor.

Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendine gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor, ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntülüyor.

Üreme döneminde avlanması yasak olan balıklar, zorlu bir yolculuğun ardından ulaştıkları tatlı sularda uygun yerlere yumurtalarını bırakıyor.

Balıkların göçü ve kayalık alanlara bıraktığı yumurtalar, AA muhabirince görüntülendi.

- "Bir inci kefali ortalama 10 bin yumurta bırakıyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, balık göçü için uygun mevsim şartlarının oluştuğunu söyledi.

Tuzlu sudan tatlı suya geçiş yapan balıkların adaptasyon sürecini tamamladığını belirten Akkuş şöyle bilgi verdi:

"Balıklar, akarsulardaki su sıcaklığı 13 derece civarına ulaştığında yumurta bırakmaya başlıyor. Bir inci kefali ortalama 10 bin yumurta bırakıyor. Yumurtalar yapışkan özellikte olup akarsu tabanındaki kaya, çakıl, kum ve su bitkilerine yapışıyor. Balıklar, yumurtalarını akarsuların yayıldığı, hızının düştüğü bölgelerdeki hafif çakıllı, kumlu bölgelere bıraktıktan sonra tekrar göle döner. Yumurtadan çıkan yavrular 1-2 hafta içinde göle dönmeye başlarlar."

- Fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar göçe ilgi gösteriyor

Düzenli olarak Deliçay'daki suyun sıcaklığını ölçerek YYÜ Su Ürünleri Fakültesine bildiren fotoğraf tutkunu Ferzende Coşar ise her yıl olduğu gibi bu sene de havanın ısınmasıyla balık göçünün başladığını ifade etti.

Akarsuların balık yumurtalarıyla dolduğunu anlatan Coşar şunları kaydetti:

"30 yıldır Van Gölü'nün etrafında fotoğraf çekiyorum. Akarsu ve göldeki su sıcaklığını ölçerek kayıt altına alıyorum ve üniversite ile paylaşıyorum. Şu an suyun altında balık yumurtaları var. Onları da kayıt altına alıyorum. Daha sonra üniversitedeki uzmanlarla değerlendiriyoruz."

Balık göçünü izleyen Murat Gündüz de "İstanbul'dan geldim. Nişanımızı yaptıktan sonra balık bendine geldik. Burası doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi. Bizim gibi bir sürü çift var. Muhteşem bir yer." dedi.

Balıkların neslini sürdürmek için verdiği mücadelenin görülmeye değer olduğunu belirten Hatice Göksun ise "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Balıklar, doğa şahane. Bir yandan balıklar, diğer yandan martılar. İnsan buradan gitmek istemiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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