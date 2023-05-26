Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

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VAN (AA) - Van'da 2011'de meydana gelen depremde cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı suç araştırma timlerinin, firar eden hükümlü ve tutukluların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 2011'deki depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 suçtan yakalama kararı bulunan hükümlünün kent merkezinde olduğu tespit edildi.

Hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce dün düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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