Van'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün düzenlenen operasyonda "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.





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