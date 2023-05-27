Van'da Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin üyeleri esnafı ziyaret etti

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VAN (AA) - Van'da Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleri, il başkanları, il yöneticileri ve üyeleri esnafı ziyaret ederek seçime katılım çağrısı yaptı.

İpekyolu ilçesindeki Millet Parkı'nda bir araya gelen partililer, gruplar halinde ana caddeleri ve sokakları dolaştı, vatandaşlarla bir araya geldi.

İş yerlerini ziyaret eden, dile getirilen talepleri dinleyen partililer, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için destek ve katılım çağrısında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray, birinci tur seçimlerinde olduğu gibi yarın yapılacak seçimde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini bir kez daha ortaya koyacaklarını söyledi.

Seçim yasağı başlamadan önce saha çalışmaları yaptıklarını belirten Güray, "Vatandaşlarımız ve esnafımızın Cumhurbaşkanı'mıza oy verme konusunda desteklerini talep ettik. 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye genelinde düşük bir oy oranıyla seçimi sonuçlandıramadık. İkinci tur için ilimizde gerekli gayreti göstererek, çalışmalarımızı tamamladık. Milletvekili seçilen yol arkadaşlarımız ve milletvekili adaylarımız, 14 Mayıs'tan sonra da çalışmalara ciddi katkı sağladılar. Tüm Cumhur İttifakı paydaşlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarını kaydeden Güray, "Yarın Cumhurbaşkanı'mızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğimize inancımız tam. Vanlı seçmenlerden destek istiyoruz. Kentteki seçmenlerimizin hepsi bizim kıymetlidir. Sonuç ne olursa olsun vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

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