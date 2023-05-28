Van'daki Kırgız Türkleri yöresel kıyafetleriyle oylarını kullandı

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, bu seçimde de yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

İlçede kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için sandıkların bulunduğu okula geldi.

Yöresel kıyafetlerini giyen Kırgızlar, burada isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.

Bazı Kırgızların, sandıkların kurulduğu okula atlarıyla geldiği görüldü.

Kırgız Türklerinden Cengiz Taç, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Yöresel kıyafetlerini giyerek seçime geldiklerini belirten Taç, "Geleneklerimizi yaşatmaya, kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Oy vermeye atlarımızla gelerek seçime renk katmak istedik. Oyumuzu da kullandık." diye konuştu.

Mihman Erçetin ise "Her vatandaş gibi biz de oyumuzu kullandık. Seçimin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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