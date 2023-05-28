Van'da salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk öldü

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti.

Otbiçer Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki N.G'nin boynuna evinin bahçesinde sallandığı salıncağın ipi dolandı.

Durumu gören ailesi, çocuğun boynuna dolanan ipi açarak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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