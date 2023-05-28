Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te valiler oylarını kullandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te valiler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesi Hilmi Irak İlkokulunda 1229 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Balcı, vatandaşlık gereği oyunu kullandığını belirterek, "Seçimin Van'ımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

- Bitlis

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, eşi Hande Çağatay ve kızı Melike Çağatay ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunda 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Çağatay, görevlilere kolaylıklar diledi.

- Muş

Muş Valisi İlker Gündüzöz, eşi Meşide Gündüzöz ile oyunu kullanmak üzere kent merkezindeki Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.

Gündüzöz ve eşi, burada sandık görevlileri ve seçmenlerle selamlaştıktan sonra 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Gündüzöz, "28 Mayıs tarih açıdan çok önemli bir gündür. Tüm vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanıyor. Vukuatsız bir şekilde gayet huzurlu bir seçim geçiriyoruz. Milletimizin feraseti her zaman en doğrusunu söyler. Seçimi huzur içinde kazasız belasız inşallah geçireceğiz. Katılım sağlayan hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Merkez Cumhuriyet İlkokuluna gelerek 1027 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Akbıyık, salon görevlileri ve vatandaşlarla sohbet etti, seçimin hayırlı olmasını diledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.