Meslek odalarından, Van TSO'un TOBB yönetim kurulunda yer alması talebi

VAN (AA) - Van'da MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON, HAKSİAD ve ANESİAD'ın temsilcileri, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Yönetim Kurulu'nda yer alması için destek açıklaması yaptı.



Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) toplantı salonunda 5 meslek odası adına yapılan basın açıklamasını okuyan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Van Şube Başkanı Süleyman Güler, Van'ın temsiliyetini önemseyerek Van TSO'un yanında olduklarını belirtti.

İlin ekonomik ve sosyal kalkınması için çaba gösteren sivil toplum kuruluşları olarak, kenti ilgilendiren konularda birlikte hareket etmek için gönül birliği yaptıklarını dile getiren Güler, "Ülkemizin en önemli ekonomik çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 79. Genel Kurulu 31 Mayıs tarihinde yapılacaktır. Bu genel kurulda TOBB'un yeni yönetim kurulu seçilecektir. Yeni oluşturulacak yönetim kurulunda Van TSO'nun da yer alması en büyük arzumuzdur. Bu görevi şehir olarak hak ettiğimizi belirtmek isteriz." şeklinde konuştu.

Van TSO'nun kurulduğundan bu yana TOBB yönetim kurulunda bir temsiliyet almadığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:



"Özellikle TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu döneminde Van Ticaret ve Sanayi Odası her zaman ilgi gördüğünü ve çalışmalarının yakından takip edildiğini biliyoruz. Van TSO'nun kurulduğu günden itibaren yaptığı yenilikçi ve fark yaratan çalışmaları sayesinde şehrimizin birçok sorunu çözüme kavuşurken, şehrimizin markalaşması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Bu başarılı çalışmalar neticesinde Van TSO, GAP Gazeteciler Birliği tarafından yılın en başarılı ticaret sanayi odası seçilmiştir. Yine TOBB akreditasyon denetimleri neticesinde Türkiye'nin en başarılı ikinci odası ödülünü almıştır. Van TSO'nın TOBB'un yönetim kurulunda görev alarak, ilimizin ve bölgemizin sesi olmasını istiyoruz."



Açıklamaya, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Balandi, meclis üyesi Veysi Gözütok, Van MÜSİAD Başkanı Ertuğrul Balibay, ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, HAKSİAD Van Şube Başkanı Cevdet Arvas ve ANESİAD Van Şube Başkanı Rıdvan Yaşar katıldı.

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