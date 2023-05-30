Gürpınar Belediyesi 7 sokağı yeniliyor

VAN (AA) - Gürpınar Belediyesi, "Prestijli Cadde Projesi" kapsamında 7 sokağı yenileme çalışmalarına başladı.

İlçenin en önemli 7 sokağı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan projeyle estetik görünüm kazanacak.

Proje kapsamında doğal gaz ve fiber optik hatlar ile alt yapısı tamamlanan sokaklarda, kaldırım, dekoratif aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Yol boyunca ağaç ve çalı grubundan bitkilerle yeşillendirilecek sokaklar, dekoratif taşlarla ilçenin dokusuna uygun inşa edilecek.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kent yaşamına uygun prestij sokaklar ve yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi.

Titizlikle yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını anlatan Tanış, şöyle konuştu:

"İlçemizin her mahallesinde ve her köşesinde verdiğimiz hizmetlerin devamı olarak bugün de ilçe merkezimizdeki 7 sokağımızı yenileyeceğiz. Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermeye devam ediyoruz. Alt yapı çalışmalarının ardından ekiplerimiz şimdi de üst yapı çalışmalarıyla sokakları güzelleştiriyor. Hastane ve okullar bölgesi yolundan farklı olarak burada asfalt yerine dekoratif taşlar kullanacağız. Şimdiden ilçemize, esnafımıza ve sokak sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum."

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