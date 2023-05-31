Van'da sazlık alanı yakan kişiye 244 bin lira para cezası verildi

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde sazlık alanı ateşe verdiği tespit edilen kişiye 244 bin 315 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Bendimahi Sulak Alanı'nda meydana gelen yangınla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri bir şüpheliyi yakaladı.

Sazlık alanda yangını çıkardığı tespit edilen kişiye, müdürlük tarafından 244 bin 315 lira idari para cezası verildi.

İlçenin Karahan Mahallesi'nde 27 Nisan'da göçmen kuşların konakladığı sazlığın iki noktasında çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından söndürülmüştü.



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