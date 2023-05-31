Van'da cilt kanserine karşı "ben taraması" yapıldı

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VAN (AA) - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cilt kanserine karşı "ben tarama" uygulaması yapıldı.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, yaptıkları tarama ile cilt veya deri kanserine dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Deri kanserine yol açacak ciltteki benleri uygun müdahale ile tedavi ettiklerini ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Randevusuz ben taraması yapacağımızı açıkladığımızda yoğun bir talep olmuştu ve 3 hekimimiz gönüllü olarak tarama yaptılar. Şüpheli vakaları takibe aldılar. Hem bizim için hem de hastalar için önemli bir çalışma oldu. Ciltteki benlerinden şüphe duyan vatandaşlarımızı ilgili kliniklerine başvurmalarını öneriyoruz."

Türkiye'de cilt kanserinin giderek arttığına vurgu yapan Cildiye Uzmanı Dr. Elçin Akdaş ise "Melanom (cilt kanseri) riski olanlar belli periyotlarla muayeneye gelmesi gerekiyor. Van'da güneşlenme süresi uzun ve buradaki insanların güneş kremlerini düzenli kullanması gerekiyor." dedi.



Vatandaşlardan Halil Çavdar ise baş bölgesindeki benlerden rahatsız olduğunu belirterek, sebebini öğrenmek için muayene olduğunu aktardı.

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