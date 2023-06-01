Van'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı akbaba koruma altına alındı

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki sakallı akbaba, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide devriye görevi sırada yaralı haldeki akbabayı gördü.

Koruma altına alınan kuş, tedavisi için jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.



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