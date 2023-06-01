Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir ayda 158 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 1-31 Mayıs'ta 125 operasyon düzenleyen ekipler, 158 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 23 bin 194 paket bandrolsüz sigara, 100 puro, 38 cep telefonu ve 70 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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