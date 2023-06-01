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Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı

AA

Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir ayda 158 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 1-31 Mayıs'ta 125 operasyon düzenleyen ekipler, 158 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 23 bin 194 paket bandrolsüz sigara, 100 puro, 38 cep telefonu ve 70 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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