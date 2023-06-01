Van'da hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı

VAN (AA) - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 68 mahalleye 300 su teknesi (sıvat) dağıttı.

Belediyenin Makine İkmal Garajı'nda düzenlenen sıvat dağıtım programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, sıfır faizli koyun projemiz devam ediyor. Şartı tutan çiftçilerimizin bu projeye başvurmasını öneriyorum. İlimizin küçükbaş hayvancılıktaki yeri önemlidir. Projeden şu ana kadar 1220 çiftçimiz faydalandı. Yaklaşık 120 bin koyun verdik. Hedefimiz 1 milyon koyun dağıtmak. Bu işi önemsiyoruz. 50 milyon lira değerindeki projemiz kapsamında da çiftçilerimize sertifikalı arpa, buğday, korunga, yonca dağıttık. Desteklerimiz devam edecek. Kırsal bölgelerde sulama göletlerine ihtiyacımız var. Hem hayvanların içme suyunu karşılayan hem de arazi sulamada kullanılan göletler sayesinde verim de artacak."

Yatırım programları kapsamında kentte bu yıl 5 tarımsal sulama göletinin yapılacağını ifade eden Balcı, "Kentte şu an 6 gölet mevcut. Yeni göletlerin yapımı için ihaleye çıkıldı. Temellerini bu yıl atacağız. DSİ tarafından belirlenen 15 göletimizi de yatırım programına almayı hedefliyoruz. Göletler sayesinde bir dönümde 500 kilogram korunga yonca elde edilirken bundan sonra 1.5 ton elde edilecek. Bu durum çiftçimizin girdi maliyetini düşürecek." dedi.

Çiftçilere fidan desteğinde de bulunduklarını anlatan Balcı, "İlkbahar ve sonbaharda 250 bin meyve fidanını toprakla buluşturduk. Aşıları yapılan meyve fidanlarının dikimi devam edecek. Bölge halkının 70 yıllık hayali olan Çaldıran Barajı yatırım programına dahil edildi. Çaldıran-Çubuklu Barajının ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Barajın yapımı tamamlandığında 50 bin dönüm alan sulanmış olacak. Değirmen arkı göletimizde de çalışma yapılacak. Suyun olduğu noktada üretim de olur. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sıvatların dağıtıldığı programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.