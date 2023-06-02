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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 5 ayda 20 yaban hayvanı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

AA

Van'da 5 ayda 20 yaban hayvanı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde 5 ayda yaklaşık 100 yaban hayvanı tedavi edildi, 20'si doğaya salındı.

Sulak alanları ve geniş coğrafyasıyla yaban hayatının hareketli olduğu Van Gölü havzasında çeşitli nedenlerle yaralanan ya da yeterli beslenemedikleri için bitkin düşen hayvanların tedavileri, YYÜ yerleşkesindeki merkezde yapılıyor.

Duyarlı vatandaşlar ve güvenlik güçlerince bulunan yaban hayvanları, merkeze getiriliyor. Ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, gözlem ve karantina odaları bulunan merkezde bakım ve tedavileri yapılan hayvanlar, rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Bu yıl merkezde nesli tükenme tehlikesi altında olan sakallı ve kızıl akbaba ile yakalı toy kuşunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 yaban hayvanı tedavi edildi, rehabilitasyon süreci tamamlanan 20 hayvan doğaya salındı.

- "Doğayı ve canlıları korumalıyız"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, her yıl onlarca yaban hayvanını tedavi edip doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

Kışın göç ettikleri için merkeze gelen hayvan sayısının az olduğunu belirten Aslan, "Bahar aylarında yuvadan ayrılma, annesinden ayrı düşme ve kendi aralarındaki kavgadan dolayı tedavi ettiğimiz hayvan sayısı artıyor." dedi.

Birçok kuşun kaçak avcıların hedefi haline geldiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"5 ayda 20 arı şahini, 2 kaya kartalı, 4 saksağan yavrusu, 3 puhu, sakallı akbaba, leylek ve dağ keçisi yavruları gibi 100 hayvanı tedavi ettik. Bunların içinde yavru, genç ve yetişkin olanlar var. 3 arı şahininin tedavisi tamamlandı ve doğaya salındı. 20 hayvanı doğaya döndürdük. Bazı hayvanlarımızın tedavileri de tamamlanmak üzere. Onları da doğaya salacağız. Doğaya dönemeyecek kadar durumu kötü olanları da merkezimizde misafir ediyoruz. Eskiden daha çok ateşli silahla yaralanan hayvanlar gelirken şimdi elektrik çarpması, yorgun düşme gibi nedenlerle geliyor. Bu da kaçak avcılıkla mücadelenin iyiye gittiğini gösteriyor. Sulak alanlarımızı, dağlarımızı koruyabilirsek her tarafta canlı hayvan görebileceğiz. Bu nedenle doğayı, canlıları korumalıyız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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