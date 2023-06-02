Van'da Beşyol Millet Bahçesi otopark yolu asfaltlandı

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VAN (AA)- Van'da yapımı tamamlanan Beşyol Millet Bahçesinin otopark yolu asfaltlandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkalığı ekipleri, Beşyol Millet Bahçesi otopark yoluna asfalt döktü.



Yaklaşık 24 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen millet bahçesinde 104 araçlık otopark, millet kıraathanesi, çay evi, çocuk oyun alanları koşu parkuru ve yürüyüş yolları gibi donatılar yer alıyor.

Yolu asfaltlanan millet bahçesinin kısa sürede açılması bekleniyor.

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