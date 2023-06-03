Erciş'te yuvalarından düşen 2 karga yavrusu itfaiye ekiplerince yerlerine bırakıldı

Kilolu diye terk edildi, kendini baştan yarattı

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde yuvasından düşen 2 karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına bırakıldı.

İlçedeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bulunan akasya ağacındaki karga yavruları yere düştü.

Durumu gören vatandaşlar Erciş Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine parka gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, yavruları itfaiye aracının merdiveni yardımıyla yeniden yuvalarına bıraktı.



Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.









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