Van Büyükşehir Belediyesi tarıma yönelik desteklerini sürdürüyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önceki yıl yürütülen sulama kanalı, sıvat, gölet ve arazi yolları çalışmalarıyla çiftçiye önemli destekler veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor.

13 ilçedeki kırsal mahallerde 36 iş makinesiyle gölet, sulama kanalı, sondaj ve Hayvan İçme Suyu (HİS) projeleri çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, üretime dayalı tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenköy ve Ortanca kırsalında suyun ulaşmadığı atıl durumdaki sulama kanallarını temizleyen ekipler, suyun arazilere daha verimli ulaşmasını sağlıyor.

Geçen yıl su sıkıntısı yaşadıklarını ve kanalın atıl durumda olmasıyla arazilerinin susuz kaldığını ifade eden Ortanca Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Yönten, bu sezon temizlenen kanal ile 250 dönüm arazinin suyla buluşacağını söyledi.

Çalışmalarından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür eden Yönten, "Mahallemizde 15 hane bu sudan faydalanacak. Arazilerimiz geçen senelere göre daha verimli olacak. Yanı başımızdan su geçiyordu fakat arazilerimize bu suyu çekemiyorduk. Emek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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