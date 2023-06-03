"Akademi Van Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi

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VAN (AA) - Van'da ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıların gençlerle buluşturulması amacıyla başlatılan "Akademi Van Projesi"nin kapanış töreni düzenlendi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programda Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Vanlılarla bir araya geldi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, projenin gençlere yönelik olduğunu belirterek, gençleri kültürel, sanatsal anlamda desteklemek, önlerini açmak, yardımcı olmak, onları cesaretlendirmek istediklerini söyledi.

Balcı, "Projeyi daha da açmak ilerletmek gerekir. Akademi Van Projesi kapsamında güzel etkinlikler gerçekleştirildi. Ben de gençler adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Akademi Van Projesi'ne katılan yazar ve öğrencilere katılım belgesinin verildiği programa, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve kurum müdürleri katıldı.

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