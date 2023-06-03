Van'da öğrencilere yönelik yetenek yarışması düzenlendi

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde öğrencilerin sosyalleşmesi, yeteneklerinin ve özgüvenlerinin artması amacıyla yetenek yarışması düzenledi.

İpekyolu Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen ve 3 aylık eğitimin ardından gerçekleşen yarışmaya 120 öğrenci katıldı.

Ses, dans, enstrüman, jimnastik, tiyatro başta olmak üzere bir çok dalda öğrencilerin yeteneklerini gösterdiği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Okul Müdürü Hakan Erbenzer, üç ay önce öğrencilerin yeteneklerini özgüvenle sergilemeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla böyle bir yarışma başlattıklarını belirtti.

Erbenzer, "Rekabet Yeteneğini Arıyor adlı bir yarışma düzenledik ve bu kapsamda yetenekli kabul edilen yarışmacılar çeşitli kategorilerde yarıştı. Muhteşem bir finalle de yarışmamızı tamamlamış olduk. Emek veren herkesi tebrik ederim." diye konuştu.

Etkinlik, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

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