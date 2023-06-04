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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

AA

Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

VAN AA) - Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından Van Kalesi önündeki alanda düzenlenen etkinliğe katılanlar, otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, kaymak ve kara kovan balı gibi ürünlerin bulunduğu sofralarda kahvaltı yaptı.

Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu gazetecilere, Van'ın kültürüyle, tarihiyle, doğası ve eşsiz güzellikleriyle öne çıkan bir il olduğunu söyledi.

Kahvaltının Van için vazgeçilmez bir unsur olduğunu, yöreye özgü çeşitleriyle Van kahvaltısının dünyada marka haline geldiğini belirten Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu markayı dünyaya daha iyi duyurmak ve zenginleştirmek amacıyla her yıl haziranın ilk haftası pazar günü Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanmakta, Van kahvaltısın dünyaya tanıtılmasına vesile olmaktadır. Bu programın düzenlenmesinde emeği olan tüm kurumlarımıza ve destek veren halkımıza teşekkür ediyorum."

​​​​​​​Van TSO Başkanı Necdet Takva da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunu kırdıklarını anımsattı.

Bunun üzerine 2020'den bu yana haziran ayının ilk pazarının "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anlatan Takva, şunları söyledi:

"Son üç yıldır ilimizin önemli dinamikleri olan Van Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu işi daha kurumsal, daha destekleyici, daha etkin hayata geçirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Uluslararası bir etkinlik olması sebebiyle artık sadece meslek odasının başlattığı düzeyde bunu sürdürülebilir kılmanın çok mümkün olmadığı gerçeğinin farkındayız. Dolayısıyla bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz Dünya Kahvaltı Günü etkinliği artık daha büyük düzeyde kutlanır hale geldi. Van'ın da sınırlarını aştı artık. Bu hikayenin yazılmasında başından bugüne bizimle birlikte olan herkese teşekkürü borç biliyoruz."

Van Gölü Gençlik Merkezinde bir araya gelen Van Federasyonu Bisiklet Grubu üyeleri de kahvaltı yaptıktan sonra sahilde bisiklet sürerek Dünya Kahvaltılar Günü ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.

Gençlik Merkezi Müdürü Vahdettin Çakar, önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek güzel bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliklere Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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