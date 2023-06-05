Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alının 9 şüpheliden biri tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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