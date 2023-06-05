Van'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon ve saat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Mayıs-4 Haziran'da gerçekleştirilen 3 operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1800 paket sigara, 12 telefon ve 17 akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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