Belediye ekipleri ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde çöp topladı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri ve vatandaşlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Van Gölü sahilinde çevre temizliği yaptı.

Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar da destek verdi.

Sahilde bir araya gelen belediye ekipleri ve vatandaşların, Van Gölü kıyısında topladıkları çöpler, poşetlere dolduruldu, kamyonlara yüklenerek belediyenin tesislerine götürüldü.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, doğanın korunmasına katkı sağlamak, vatandaşların çevre konusunda farkındalığını artırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Van Gölü'nün doğal güzelliklerine sahip çıkmanın, gelecek nesillere aktarılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirten Aydın, herkesin çevre sorunlarına karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti.​​​​​​​

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