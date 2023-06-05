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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalgıçlar Van Gölü'nde su altı robotuyla temizlik yaptı

AA

Dalgıçlar Van Gölü'nde su altı robotuyla temizlik yaptı

VAN (AA) - Dünya Çevre Günü kapsamında su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile dalgıçlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki su altı robotu (Rov cihazı) ile Van Gölü'nde temizlik yaptı.

Ceylan ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıçlar, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası yakınlarında daldı.

Gölün zeminindeki ağır atıkları su altı robotuyla yüzeye çıkaran, topladıkları çöpleri de poşetlere doldurarak temizlik yapan dalgıçlar, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevrenin temiz tutulması çağrısında bulundu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Van Gölü'nde temizlik yaptıklarını belirten Ceylan, gölden birçok atık çıkardıklarını söyledi.

İnsanları bir kez daha çevre konusunda duyarlı olmaya davet ettiklerini dile getiren Ceylan, atıkların göldeki canlıların yaşam alanlarını yok ettiğini vurguladı.

Van Gölü'nde 2020'de olumsuz hava koşulları nedeniyle teknenin batması sonucu çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini anımsatan Ceylan, bu olaydan sonra Cumhurbaşkanlığı kararı gereği Sahil Güvenlik Komutanlığının Van Gölü'ne konuşlandığını ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının her geçen gün imkan ve kabiliyetini artırdığını belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Komutanlık, envanterine yakın zamanda giren su altı robotu ile kabiliyetlerine bir yenisini eklemiştir. 235 metreye inebilen cihaz ile 110 metre derinlikteki teknede sıkışıp kalan kazazedelerin büyük bölümü çıkarılmıştır. Van Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı, her türlü deniz ve hava koşulunda, gece gündüz ayrımı yapmaksızın en kaliteli hizmeti en kısa sürede vermektedir. Göl üzerinden yapılan düzensiz göçün engellenmesi için kanuni ve insanı anlamda eksiksiz şekilde mücadele etmektedir. Van Gölü'nün eşsiz mirası olan batıkları ve arkeolojik eserleri koruyarak bir yandan su altı güvenliğini sağlarken diğer yandan bölgenin dalış turizmine destek olmaktadır."

Akdamar Adası'nın insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerin başında geldiğini bildiren Ceylan, "Turizm açısından gözde olan bu bölge ne yazık ki su altındaki kirlilikte de lider durumda. Çevre Haftası kapsamında Sahil Güvenlik DEGAK timleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçları ile birlikte su altında çöpleri topladık. Dalışımıza, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri uzman dalgıç Mehmet Fatih Çelikel ve bütün faaliyetlerde su altında yanımda gördüğüm Furkan Aşga da eşlik etti. Akar bir tarafı olmadığından akıntı sistemlerinin bir yere taşımadığı katı atıklar neredeyse gölü esir almış durumda. Ne acıdır ki çevre konusunda arzuladığımız yeterli duyarlılık oluşturulamadı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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