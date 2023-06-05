Van'da yapımına başlanan "Sporcu Fabrikası"nın inşası sürüyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan "Sporcu Fabrikası"nın inşaatında çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki spor yatırımları kapsamında yeni bir proje daha hayata geçiriliyor.



İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'nde bulunan Atatürk Şehir Stadyumu arkasına yapılan "Sporcu Fabrikası", 5 bin 600 metrekarelik alana inşa ediliyor.



Tesiste, 5 spor salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, boks, halter, güreş alanları, giyinme odaları, antrenör odaları, 2 seminer salonu mescit gibi donatılar yer alıyor.



Kentin sporuna büyük katkı sağlaması beklenen ve kaba inşaatının büyük bölümü tamamlanan tesisin sezon sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.