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Van'da Atık Getirme Merkezi törenle açıldı

AA

Van'da Atık Getirme Merkezi törenle açıldı

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan Atık Getirme Merkezi düzenlenen törenle hizmete alındı.

Merkezin açılışında konuşan Kaymakam Yücel Erdem, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde önemli bir tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hafta boyunca çevre ve sıfır atık bilinci oluşturma konusunda çalışmaların yapılacağını belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Atık geri getirme merkezlerimiz, atık toplama merkezlerimiz, ayrıştırma kutularımız gibi sıfır atıkla ilgili tüm çalışmalarda Edremit Belediyesi öncü bir belediye ve rol model oldu. Vatandaşlarımızı geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitimler, seminerler veriyoruz. Bu noktada ilimizde bütün kadınlarımıza, çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Önemli bir gayret içindeyiz. Yıl sonuna kadar Van'da bütün öğrencilerimize ve kadınlarımıza sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda eğitim vermiş olacağız. Bunun haricinde tüm ilçelerimize atık geri getirme merkezleri kurmaya çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizdeki arıtma tesislerini yeniden gözden geçiriyoruz."

Van Gölü'nün korunması amacıyla gölü kirleten bütün etmenlerin önüne geçmek için çaba içinde olduklarını vurgulayan Erdem, "Sizden tek bir istirhamım var. Evlatlarımıza, çocuklarımıza, ailemize, çevre bilinci oluşturma noktasında yardımcı olalım, eğitimlere katılalım ve çocuklarımızı çevreyi koruyan, çevreye daha duyarlı birer birey olarak yetiştirmeye gayret gösterelim." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise göreve geldikleri günden bu yana çevre ve Van Gölü odaklı çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.

Van ve Bitlis'in bölgenin en önemli su havzalarından Van Gölü'nün korunması konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Say, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ı 2021'de Van'da misafir ettik. Van Gölü konusunda bir sempozyum düzenledik. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürüttüğümüz çalışmanın neticesinde Van Gölü Sürdürülebilir Koruma Eylem Planı'na geçildi. Bu çalışmaların da bir sonucu olarak 2022'de Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Van Gölü'nün etrafı ve kendisi 'sürdürülebilir sit alanı' ilan edildi. Bu ilandan itibaren koruma eylem planının bir başka aşamasına geçildi. Van Gölü'yle ilgili çalışmaların tamamında belediyemizin ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün çok ciddi katkıları var."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bu yıl "temiz deniz ve temiz dünya" sloganıyla kutlandığını ifade etti.

Çevre konusunda birçok projenin hayata geçirildiğini söyleyen Atlı, "Atık Getirme Merkezi Edremit Belediyemiz tarafından kuruluyor. Diğer belediyeler tarafından da devamının sağlanacağını düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ilk ve orta öğretim öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları kıyafetlerle düzenledikleri defile, katılımcılardan ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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