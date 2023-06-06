Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak

AA

Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapacaklarını, 1100 dönümdeki rekreasyon çalışmasıyla kent sakinlerinin aileleriyle güzel zaman geçirebileceği mekanlar oluşturacaklarını belirtti.

Balcı, Edremit ile Tuşba ilçeleri arasında yürütülen "Sahil Yolu Projesi" ve 1100 dönümde yürütülen rekreasyon çalışmalarını denetledi.

Görevlilerden bilgi alan ve çalışanlara kitap dağıtan Balcı, gazetecilere, 10 kilometresi tamamlanan sahil yolunu 16 kilometreye çıkararak Van-Erciş kara yoluna bağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sahil Yolu Projesi'nin Van için çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"1100 dönümlük alanda rekreasyon çalışması yürütüyoruz. Aynı zamanda Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapıyoruz. Van Gölü, sadece Van'a ait bir değer değil, Türkiye'ye hatta bütün insanlığa ait, atalarımızdan miras aldığımız, çocuklarımıza bırakmak zorunda olduğumuz bir değer. Projeyle Van Gölü'nden daha çok yararlanmış olacağız. Sahil yolunu yaptığımız 1100 dönüm rekreasyon alanını sonbaharda bitirmiş olacağız. Burası çok büyük bir kültürel ve turistik cazibe merkezi olacak. Alanda spor, sosyal donatı, çocuk oyun alanı, bisiklet yolları, yürüyüş alanları olacak. Aileler, doya doya Van Gölü'nün güzelliklerinden yararlanmış olacak."

Sahil yolunun yanı sıra çevre yolunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Balcı, "Sahildeki yol, alternatif bir güzergah ama asıl hedefimiz Vanlıları ve çevre illerde yaşayan vatandaşları Van Gölü'nün güzelliği ve zenginliğiyle buluşturmak. Tarihi Van Kalesi, yanında bulunan Hüsrev Paşa Camisi ve diğer tarihi yapıların restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Eski Van Şehri'ni ayağa kaldırma projemiz devam ediyor. Bunlar birleştiği zaman buranın turizm ve kültür anlamında büyük bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fotoğraf tutkunları Van Gölü kıyılarını renklendiren gelincik tarlalarını görüntüledi
YEREL HABERLER Fotoğraf tutkunları Van Gölü kıyılarını renklendiren ...
Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini ...
Van'da, arazide otlar arasında 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, arazide otlar arasında 5 kilo 180 gram ...
Van'da 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'daki 2 bin 800 rakımlı Alandeşt Yaylası doğaseverleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Van'daki 2 bin 800 rakımlı Alandeşt Yaylası ...
Jandarmanın dron ve botlu nöbeti ile Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Jandarmanın dron ve botlu nöbeti ile Van Gölü'ndeki ...
Jandarmanın dron ve botlu nöbeti ile Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın dron ve botlu nöbeti ile Van Gölü'ndeki ...
Van'da Atık Getirme Merkezi törenle açıldı
YEREL HABERLER Van'da Atık Getirme Merkezi törenle açıldı
Van'da yapımına başlanan "Sporcu Fabrikası"nın inşası sürüyor
YEREL HABERLER Van'da yapımına başlanan "Sporcu Fabrikası"nın inşası ...
Dalgıçlar Van Gölü'nde su altı robotuyla temizlik yaptı
YEREL HABERLER Dalgıçlar Van Gölü'nde su altı robotuyla temizlik ...
Depremde hayatını kaybedenler anısına Van Gölü'ne saygı çelengi bırakıldı
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybedenler anısına Van Gölü'ne ...
Van'da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Van'da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi ...
Van Gölü sahilinde 25 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilinde 25 ton çöp toplandı
Belediye ekipleri ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde çöp topladı
YEREL HABERLER Belediye ekipleri ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde ...
Van'da farklı suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli ...
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında bir ...
Van'da 1 kilo 125 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 1 kilo 125 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli hakkında ...
Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği
YEREL HABERLER Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği
Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den Van Gölü'nde "sıfır atık dalışı"
YEREL HABERLER Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den Van Gölü'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.