Van polisi vatandaşları boğulmaya karşı bilgilendiriyor

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VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, boğulma vakalarının yaşanmaması için Van Gölü kıyısında piknik yapan vatandaşlarla görüşerek uyarılarda bulunuyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Van Gölü'nde ve ildeki diğer su kaynaklarında boğulma vakalarının önlenmesine yönelik tedbirlere katkıda bulunmak amacıyla "Emniyetli ol, emniyette ol" sloganıyla çalışma başlattı.

İlk etapta şubede görevli polis memurlarının alınması gereken uyarıları anlattıkları yaklaşık 2 dakikalık klip çekerek çeşitli platformlarda paylaşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, daha sonra bilgilendirme çalışmaları yürüttü.

Bu amaçla havanın ısınmasıyla yoğunluğun arttığı Van Gölü sahillerinde piknik yapan, yürüyüşe çıkan vatandaşlarla görüşen 10 kişilik ekip, hem broşürler dağıtıyor hem de uyulması gereken konular hakkında bilgiler veriyor.

Özellikle çocukların anne ve babalarının gözetiminde göle girmesinin hayati önem taşıdığını anlatan polisler, geçen yıl 5 kişinin boğulduğu Van'da acı olayların yaşanmaması için vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istiyor.

- "Çocukları ihmal etmemeliyiz"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Kılıç, AA muhabirine, vatandaşın can güvenliğinin önemli olduğunu, bu amaçla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte boğulma vakalarının yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirten Kılıç, bu amaçla bilgilendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Kılıç, göl suyunun çekim gücünün yüksek olması sebebiyle boğulma riskinin daha fazla olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın gölde çok fazla açılmamalarını, belediyelerimizin belirlediği alanlarda yüzmelerini ya da özel plajların olduğu yerlerde denize girmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı ihmal etmemeli, onların yanından ayrılmamalıyız. Vatandaşlarımızdan çocuklarını çok fazla uzaklaştırmadan onlarla birlikte denize girmelerini istiyoruz. Van Gölü'ndeki boğulma vakalarını en aza indirmek ve özellikle çocuklarımızın can güvenliğini korumak için velilerimizi bilgilendiriyoruz. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Olumlu geri dönüşler de alıyoruz."

Vatandaşların havanın ısınmasıyla sahil bandına, piknik alanlarına akın ettiğini belirten Kılıç, "Bilgilendirme sırasında vatandaşlarımızın zaten bildiği konuları hatırlatmaya çalışıyoruz. Piknik alanlarında yaktıkları ateşi tamamen söndürmelerini, çöplerini toplayarak belirlenen alanlara bırakmalarını istiyoruz. Mangal yakarken ya da diğer işleri yaparken çocukların ihmal edilmemesi gerektiğini anlatıyoruz." dedi.

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