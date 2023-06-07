Van'da haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan kişiler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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