Erciş'te "Dünya Çevre Günü" etkinliği

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla temizlik çalışması yapıldı.



Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar sahil bandında çöp topladı.



Bisiklet turu atılmasının ardından Doktor Devlet Bahçeli Millet Bahçesinde fidan ekimi gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, çevre haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüyle program düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerle daha yaşanabilir bir Erciş, daha yaşanılabilir Van için bir ve beraber olduklarını göstermek istediklerini belirten Mehmetbeyoğlu, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ise "Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimizle sahilde temizlik yaptık daha sonra çocuklarla beraber bir bisiklet turu ve millet bahçemizdeki fidan dikim etkinliği yaptık. Çalışmamızın asıl amacı çevre bilincini yükseltmek, farkındalık oluşturmaktı. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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