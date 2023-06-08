Özalp'ta bahar şenliği düzenlendi

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VAN (AA) - Van'ın Özalp Belediyesi tarafından bahar şenlikleri düzenledi.

Bahar şenlikleri kapsamında Atatürk Caddesi'nde "Manuş Baba" olarak bilinen şarkıcı Mustafa Özkan sahne aldı.

Şarkılarıyla konsere gelenlere güzel anlar yaşatan Özkan, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, ülkenin güzide sanatçılarından olan Özkan'ı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Güzel bir konser oldu. Konsere gelen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

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