Van Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kent Yönetim Merkezi kurdu

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik teknolojileriyle kentle ilgili tüm verilerin tek bir noktada toplandığı Akıllı Kent Yönetim Merkezini hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katımıyla hizmete alınan Akıllı Kent Yönetim Merkezi, şehir yönetimi, enerji verimliliği, ulaşım, sağlık hizmetleri, güvenlik gibi alanlarda hizmet verecek, olası afet durumlarında koordinasyon merkezine dönüştürülebilecek.



Van Büyükşehir Belediyesi ana binasında açılan merkezi gezen Balcı, merkezin işleyişi hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi aldı.



Burada çalışan personelle sohbet eden Balcı, merkezin hayırlı olmasını diledi.



Yapay Zeka destekli kent sistemlerinin de kullanıldığı Akıllı Kent Yönetim Merkezinde, akıllı kavşak yönetim sistemi, araç ve yaya trafiği verisi oluşturma sitemleri, şehir sıcaklık, nem, rüzgar gibi anlık verilerin ölçümü ve şehir istatistik yönetimi, akıllı otopark sistemleri, akıllı park ve yeşil alan sulama sistemlerinin yönetimi, akıllı park güvenlik sistemleri yönetimi, akıllı aydınlatma sistemleri yönetimi ve kuruma ait tüm görüntüleme sistemlerinin yönetimi buradan sağlanabilecek.



Kısa sürede afet koordinasyon merkezine dönüştürülebilecek olan merkez, olası afet durumlarında ise sahip olduğu kamera ve sensör ağı sayesinde sahadaki durumdan anlık veri akışı sağlayarak, sahadaki ekiplerin koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlanabilecek.

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