Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 2-8 Haziran'da, gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 7,93 gram esrar, 22,45 gram eroin, 29,31 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 9'u hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.