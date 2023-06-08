Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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​​​​​​VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 2-8 Haziran'da, gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 7,93 gram esrar, 22,45 gram eroin, 29,31 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 9'u hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

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