Van'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İçişleri Bakanlığının "Kadına El Kalkamaz" mottosu çerçevesinde 478 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

KADES uygulamasının kullanımı, cep telefonuna yüklenmesi hakkında kadınları bilgilendiren ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verdi, broşür dağıttı.

Ayrıca 2 bin 156 erkek de farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirildi.

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