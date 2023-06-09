Van'da yılbaşından bu yana 6 bin sahipsiz hayvan tedavi edildi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılbaşından bu yana 6 bin sahipsiz hayvan tedavi edildi, belirlenen noktalara 100 ton mama bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekare alana kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl binlerce sokak hayvanına yuva oluyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı merkezde, ultrason ve röntgen cihazı, fizik tedavi ünitesi gibi modern cihazlarla aşılama odaları ve barınaklar bulunuyor.

6 veteriner hekim ve 40 personelin görev yaptığı merkezde, yılbaşından bu yana ekiplerin taramaları sonucu yaralı halde bulunan, vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla getirilen 6 bin sahipsiz hayvan tedavi altına alındı.

Ekiplerce besleme odakları ile belirlenen alanlara 100 ton mama bırakıldı, 7 bin sahipsiz hayvanın aşısı yapıldı.

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