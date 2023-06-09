Van'da kavgada silahla birbirlerini vuran 2 belediye işçisi öldü

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde aralarında çıkan kavgada birbirlerini silahla vuran 2 belediye işçisi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mahmutalan ile Şehittepe mahallelerinde yaşayan ve belediyede işçi oldukları öğrenilen M.B. ile İ.G. bulundukları araçta tartıştı.



Daha sonra silahla birbirlerine ateş eden işçilerden İ.G. olay yerinde, M.B. ise hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde güvenlik önlemi aldı.

Olayın terör bağlantısının olmadığı ve işçiler arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.



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