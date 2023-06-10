Başkale'de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor salonunda 24 takımın katılımıyla düzenlenen turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Turnuvanın final maçı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Cesurlar takımı arasında oynandı.

Müsabakada galip gelen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı turnuvanın şampiyonu oldu, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Cesurlar Takımı ikinci, Kız Meslek Lisesi ise üçüncü oldu.

Final maçını seyircilerle izleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, dereceye giren takımları tebrik ederek kupalarını takdim etti.

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