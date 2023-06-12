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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Grubunu şampiyon tamamlayan Vanlı kadın futbolcular 2. lig hedefine odaklandı

AA

Grubunu şampiyon tamamlayan Vanlı kadın futbolcular 2. lig hedefine odaklandı

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 20. Grup'ta oynadıkları 8 maçta 54 gol atarak şampiyon olan Vangücü Kadın Futbol Takımı, şimdi de 2. Lig hedefine odaklandı.

Van'da antrenörlük yapan Mecit Tekin, 3 yıl önce ailelerini ikna ederek spora kazandırdığı kızlardan futbol takımı oluşturdu. Tekin'in bu çabası kentte kadın futbol takımlarının gelişmesine ve yeni takımların kurulmasına katkı sağladı.

Kadınlar 3. Lig'de mücadele etmeye başlayan Vangücü Kadın Futbol Takımı, bu yıl 20. grupta çıktığı 8 maçın 7'sini kazandı. Rakip fileleri 54 kez havalandıran ve kalesinde 4 gol gören takım, grubu şampiyon tamamladı.

Şimdi de 2. Lig'e yükselmek için play-off maçına hazırlanan Vangücü Kadın Futbol Takımı, bir üst lige çıkarak başarılarını taçlandırmak istiyor.

14 Haziran'da Diyarbakır'da Gaziantep Alfa Spor Kulübü ile play-off maçına çıkacak kadın futbol takımı, Van'daki semt sahasında hazırlıklarını sürdürüyor.


- "Takımı kurarken çok zorluk çektik"

Tekin, AA muhabirine, oğluyla top oynarken yanlarına gelerek futbol oynamak isteyen kız çocuklarını görünce kadın futbol takımı kurmaya karar verdiğini söyledi.

Futbol oynamak isteyen ancak aileleri veya çevreleri tarafından kısıtlanan kız çocuklarının spor yapmasını istemeyenleri ikna ederek bugünlere geldiklerini anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Takım oluştuktan sonra gün geçtikçe kızlarımız gelmeye başladı. Başlarda aileler karşıydılar ama onlarla yaptığımız görüşmelerde çocuklarının futbolu ne denli sevdiğini anlattık. Çocukların başarısını gören aileler onların arkasında durmaya, destek vermeye başladılar. Takımı kurarken çok zorluk çektik. Onlara malzeme temin edebilmek için tüm kesimlere ulaşmaya çalıştık. Daha sonra federasyona başvurarak Vangücü Kadın Futbol Takımı'nı kurduk. Bizden sonra Van'da yeni kadın futbol takımları kuruldu. Bu hem bizim hem de ilimiz için gurur verici bir şey."

Diyarbakır'daki maçta takımına güvendiğini ve 2. Lig'e çıkacaklarına inandığını belirten Tekin, bu başarının en büyük destekleyicisinin Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve sporcuların aileleri olduğunu vurguladı.

Futbolun maddiyat gerektirdiğini dile getiren Tekin, "Destek verilmezse oyuncularınız ne kadar iyi olsa da bir yere gelemezsiniz. İnşallah bu destekler örnek olur. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Onların kötü alışkanlıklar edinmelerini, sağlıksız ortamlarda kalmalarını engelliyoruz. Sporla çocukların çevresine, topluma iyi bir birey olması için çalışıyoruz. Bu çocuklar illa iyi futbolcu olacak diye bir şey yok, belki ilerde çok iyi yönetici, antrenör olacaklar." dedi.


- "Destek bekliyoruz"

Takımın başarısının devamlı olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü Diyarbakır'da maça çıkacağız. Gidebilmek için araç desteğine ihtiyacımız var. Şampiyonluğa katkı sunan birkaç sporcumuza ödeme yapıyorduk. Şu anda maddi sıkıntılar yaşıyoruz. 2. Lig'e yükselmesek elde ettiğimiz şampiyonluğun anlamı kalmıyor. Sayın Valimizden ve sporseverlerden desteklerinin devamını bekliyoruz. Konaklama konusunda İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın destek olacağını belirtti, kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Araç konusunda da ilimizdeki kurumlardan ya da iş insanlarından destek bekliyoruz."


- "Ailelerimiz şu anda bizimle gururlanıyorlar"

Sporculardan Ebrar Başkale, mahallede arkadaşlarıyla top koştururken futbolcu oymaya karar verdiğini belirtti.

Takıma girerken ailesinin karşı çıktığını ama başarılı olduktan sonra onların da destek verdiğini dile getiren Başkale, "En büyük hedefim parmakla gösterilen futbolcu olmak. Benim sporda başarımı gören çevremdeki komşularım hocaların telefonlarını istiyor. Bunu duyduğumda gururlanıyorum çünkü örnek olduğumu görüyorum. İnsanlar çocuklarını göndermeye başlıyor." dedi.

Songül Soyalp, futbola ilgisinin küçük yaşta televizyonda kadın futbol maçlarını izlerken başladığını söyledi.

Babasının, "Kız çocuğusun ne futbolu, bir yerlerini kıracaksın." dediğini anlatan Sayer, "Antrenmanlara katılmadığım zamanlar ağlıyordum. Daha sonra öğretmenlerim benim başarılı olacağımı söyleyerek ailemi ikna etti. Sonra takıma girdim. Başarılı olduktan sonra ailemin ön yargıları kırıldı. Başarılarımız artıkça örnek olmaya başladık. Şu an bizimle gururlanıyorlar. Play-off maçlarında rakiplerimizi yenerek hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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