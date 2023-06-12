Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 5-11 Haziran'da gerçekleştirilen 3 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda "şok ev" diye tabir etilen metruk bina da yıktırıldı.

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