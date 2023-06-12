Van'da farklı suçlardan aranan 25 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 58 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 41 yıl hapis cezası bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 4 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, bıçak, 52 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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