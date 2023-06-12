Van'da folklor ekipleri yıl sonu etkinliğinde gösteri yaptı

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VAN (AA) - Van'da düzenlenen yıl sonu etkinliğinde farklı okullardan öğrencilerden oluşan folklor ekipleri, 7 bölgeden 13 yöreye has halk oyunları gösterisi yaptı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile okullarda halk oyunlarının geliştirilip yaygınlaştırılması için uygulanan proje kapsamında okullara 2 bin yöresel kıyafet dağıtıldı.

Okullarda kurulan folklor ekipleri, bir yıl boyunca devam eden eğitimlerinin finalini, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki programda gerçekleştirdi.



Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, ekipler 7 bölgeden 13 yöreye ait halk oyunlarını yöresel kıyafetlerle sergiledi.



Etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, 400 okulda folklor ekibi kurulduğunu belirtti.

Tüm ekiplerin gösterilerini beğendiğini ifade eden Balcı, "Biz de devletimizin imkanlarıyla folklor kıyafeti aldık. Folklor çeşitliliğine, faaliyetlerine desteğimiz artarak devam edecek. Bu etkinlikleri yapan, başta öğretmenlerimiz olmak üzere destek veren okul müdürlerimizi ve folklor ekiplerindeki öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmen, öğrenci ve aileler katıldı.

















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