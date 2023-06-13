Van'da düzenlenen "Liseler Arası Ses Yarışması" sona erdi

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VAN (AA) - Van'da İpekyolu Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Liseler Arası Ses Yarışması" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Devlet Tiyatrosu salonunda yapılan yarışmanın finaline, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Aydın, İpekyolu Belediyesinin kültürel ve sosyal alanda yaptığı aktivitelerle öncü bir belediye olduğunu söyledi.

Geçen yıl öğretmenler arası ses yarışması düzenlediklerini anımsatan Aydın, "Bu sene liseler arası ses yarışmamız oldu. Belki önümüzdeki sezonda çocuklar arası bir ses yarışması yaparız. Bunun yanında kültürel ve sosyal aktivitelerimiz devam edecek. Doğa gezilerimiz, konserlerimiz, sergilerimiz ve sportif faaliyetlerimiz olacak." diye konuştu.



Kısa süre sonra çocuk spor merkezini açacaklarını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Kadın spor merkezimizin dördüncüsünü açtık, 20 bin kadınımız, belediyemizin spor etkinlik merkezlerinden yaralandı. İnsanlara dokunmaya devam edeceğiz. İlçe sınırlarımızdaki 28 lisede 150 öğrencinin yarıştığı yarışma sonunda 14 öğrenci finale kaldı. Bu tür organizasyonlar başından sonuna kadar büyük emek istiyor. Burada birinci, ikinci ve üçüncü olanlara teşekkür ediyorum ama 14 öğrencimiz de üstün performanslarıyla Türkiye'de belki geleceğin sanatçıları olarak kendilerini gösterdiler. Tüm öğrencilerin gelecekte çok başarılı olacaklarına inanıyor, hepsini tebrik ediyorum."

Daha sonra 14 öğrenci belirledikleri eserleri seslendirdi. Yarışmada Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur Saygın birinci oldu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Savaş Durmuş ikinci, Van Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Havva Yiğit ise üçüncü oldu.



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