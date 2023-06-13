Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki Üçevler Caddesi'ni asfaltladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için kent genelinde başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Selimbey Mahallesi'ndeki Üçevler Caddesi'nde yenileme çalışması başlattı.



Daha önce asfaltı sökülerek, altyapı eksiklikleri giderilen ve zemin güçlendirmesi yapılan 350 metrelik cadde, 10 metre genişletilerek asfaltlandı.



Kısa sürede asfalt serimi tamamlanan caddede yol çizgi çalışması yapılacak.



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