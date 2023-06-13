Van'da "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre , Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte 60 çocuk deniz otobüsüyle Van Gölü'nü gezdi.

Etkinlik kapsamında kanoya da bindirilen çocuklar, piknik yaparak eğlenceli bir gün geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sokakta çalışan çocukları hayata kazandırmak amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek, "Çocuklar geleceğimiz, yarınlarımızdır. O yüzden çocuklarımızı topluma kazandırmak ve geleceğe hazırlamak için onları bilgiyle donatmamız gerekiyor. Bu uğurda çaba harcıyoruz ve bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Çocuklar da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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