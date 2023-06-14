Tuşba Belediyesi YKS'ye girecek öğrenciler için gezi düzenledi

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursuna katılan öğrencilere yönelik motivasyon gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'ndeki öğrenciler, sınav stresinden uzaklaşmaları amacıyla öğretmenleriyle Akdamar Adası'na götürüldü.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz otobüsü ile gittikleri adayı ve Akdamar Kilisesi'ni gezen öğrenciler, şarkılar eşliğinde eğlendi, adanın doğal güzelliklerini fotoğrafladı.



Yemek ikramının ardından evlerine bırakılan öğrenciler, desteklerinden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.