Van ve Hakkari'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

VAN (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.



Van Valiliği bahçesindeki törende, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu.

Törene, Vali yardımcı Furkan Duman, asker ve polisler katıldı.

- Hakkari

Valilik önünde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajının okunmasının ardından Jandarma Teşkilatı'nın tarihçesi hakkında bilgi verildi.

Tümgeneral Sel, yaptığı konuşmada, teşkilatlarının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başarılarla dolu 184 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatı'nın, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenini kazandığını belirten Sel, şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güveni ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik hizmetleriyle ulusumuzun her zaman güvenini kazanmıştır. Bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilinciyle hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Çocukların "Jandarma" şiirini okumasıyla son bulan törene İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, asker ve polisler katıldı.



