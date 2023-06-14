Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

VAN (AA) - Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçlerinden biri olarak ülkenin iç güvenlik ve asayişinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümünü kutladığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı, tarihi boyunca ülkemizin sınırlarını korumak, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve suçlarla mücadele etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Her dönemde, vatanseverlik anlayışı, disiplin, özveri ve profesyonellikle hareket eden Jandarma personeli, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle çalışmaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında, Jandarma Genel Komutanlığı modernize olmuş, eğitim ve teknoloji alanında önemli adımlar atmış ve güvenlik tehditlerine karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmek için kendini sürekli geliştirmiştir. 184 yıllık köklü geçmişiyle Jandarma Genel Komutanlığı, güvenlik güçlerimizin temel taşlarından biri olmuştur. Jandarma personelimizin fedakarlıklarını, özverili çalışmalarını ve üstün başarılarını takdir ediyoruz. Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, ilimizde görev yapan jandarma personeli olmak üzere tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarına görevlerinde kolaylıklar, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.