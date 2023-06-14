Van Kalesi'nin surlarından düşerek yaralanan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı

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VAN (AA) - Van Kalesi'nde gezdiği sırada surlardan düşerek yaralanan çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Gezmek için İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi'ne giden 15 yaşındaki Enes Köroğlu, güney bölümündeki surlarda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.



Ayağı kırılan Köroğlu'nu görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.



Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, 2,5 saat süren çalışma sonucu halatlarla Köroğlu'nu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Köroğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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